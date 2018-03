Taallessen in Buurthuis Babbellot 24 maart 2018

Het gemeentebestuur van Beersel gaat voortaan zelf lessen Nederlands organiseren.

Elke woensdag kunnen anderstalige inwoners hiervoor terecht in Buurthuis Babbellot in Lot, en dat van 9 uur tot 11 uur. "We focussen op de woordenschat, maar ook op de werking van de gemeentediensten, de school, en de gebruiken van bij ons", zegt schepen van Integratie Sonja Bosmans (CD&V). "We willen ook zoveel mogelijk mensen overtuigen om zich dan in te schrijven in een erkende school." Meer informatie via integratie@beersel.be en 02/359.18.41. (BKH)