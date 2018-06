Stemhokjes in woonzorgcentra 07 juni 2018

02u35 0

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober zullen in alle woonzorgcentra in Groot-Beersel stemhokjes staan. Zes jaar geleden stonden die al in wzc De Ceder, en nu dus ook in Qaly en Zennehart. "In 2006 werd er voor het eerst gestemd in De Ceder", zegt OCMW-voorzitster Sonia Van Wanseele. "In 2012 brachten tachtig bewoners er hun stem uit, net als meer dan duizend inwoners. Voor de senioren is de drempel om te gaan stemmen zo veel lager. Daarom zijn we blij dat er nu ook in Qaly en Zennehart gestemd zal kunnen worden." (BKH)