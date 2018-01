Steekvlam raakt klusser in aangezicht ISOLATIEWERKEN LOPEN VERKEERD AF TOM VIERENDEELS

02u27 0 Beersel In de Dachelenbergstraat is een man gisteren zwaargewond geraakt toen er tijdens isolatiewerken in de kelder plots een steekvlam ontstond. Omdat er aanvankelijk sprake was van een gasontploffing, rukten de hulpdiensten massaal uit. Die vrees bleek onterecht, maar de man liep wel ernstige brandwonden op.

Het slachtoffer was omstreeks 13 uur bezig met de herinrichting van de kelder van zijn woning, ter hoogte van het kruispunt met de Ukkelse Steenweg. Naast chemische producten zoals white spirit en verf, ging hij ook aan de slag met spuitbussen isolatiemateriaal. De dampen van die isolatie - en mogelijk ook van andere producten - waren in de ruimte blijven hangen, terwijl het er onvoldoende geventileerd was om zulke werkzaamheden uit te voeren. Plots ontstond er een steekvlam, al is het ondanks het gebruik van die chemische producten niet meteen duidelijk wat daar de precieze oorzaak van was.





Het slachtoffer liep zware brandwonden op in het aangezicht en aan de armen. Zijn vrouw alarmeerde meteen de hulpdiensten. De Brusselse brandweer ging ter plaatse met een ziekenwagen, maar de hulpverleners stelden meteen vast dat de isolatie, die achter een gipswand aangebracht was, smeulde. Omdat er in de kelder ook een gasaansluiting was en de oorzaak van de steekvlam onduidelijk bleef, werd aanvankelijk uitgegaan van een mogelijke gasontploffing. De ambulanciers riepen dan ook versterking in van het Brusselse brandweerkorps en een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Voorts stuurde ook de lokale politie liefst vier ploegen uit, net als nutsmaatschappij Eandis.





Niet in levensgevaar

Na een grondige controle bleek er van een gaslek evenwel geen sprake te zijn - laat staan een gasexplosie. Het slachtoffer was intussen al onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het brandwondencentrum van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Zijn leven zou niet in gevaar zijn. De brandweermannen braken de gipswand in de kelder volledig uit om de al bij al beperkte brand te blussen. De schade bleef dan ook beperkt, de woning is niet onbewoonbaar. Door de grootschalige interventie was de Dachelenbergstraat lange tijd volledig versperd in beide richtingen.