Sportweek in Vogelenzang 15 februari 2018

Het gemeentebestuur organiseert in de paasvakantie een sportweek voor kinderen tussen 8 en 15 jaar. Zij kunnen dan in sportcomplex Vogelenzang, Dworpsestraat 149 in Lot, kennismaken met verschillende sporten. Dit onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers. De sportweek vindt plaats van 9 tot 13 april, elke dag van 9 uur tot 16 uur. Deelnemen kost 70 euro per week. Meer informatie via www.sportopiavzw.be of 0478/37.88.94. (BKH)