Slootmans trekt provincielijst Vlaams Belang 09 februari 2018

Klaas Slootmans zal de lijst trekken van Vlaams Belang voor de provincieraadsverkiezingen in Halle-Vilvoorde. Slootmans zetelde tot 2012 in de gemeenteraad van Beersel en is sinds 2011 aan de slag als woordvoerder van de partij. Slootmans heeft een duidelijke visie over de rol van de provincie Vlaams-Brabant. "In geen enkel andere provincie zet de ontnederlandsing en internationalisering zich zo fors door als hier", zegt Slootmans. "Na de instroom van Franstaligen krijgt de Rand nu af te rekenen met een instroom van niet-Europese migranten. In mijn eigen gemeente Beersel spreekt 1 op 5 gezinnen geen van beide landstalen. De toevloed zorgt ook voor piekende vastgoedprijzen, waardoor jonge gezinnen vaak niet meer in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen."





Slootmans stelt ook dat daardoor het onderwijsniveau daalt. "Er is een belangrijke taak weggelegd voor de provincie als klokkenluider naar de hogere overheden."





Slootmans volgt zo Jan Laeremans op, die besloot de fakkel door te geven aan de jongere generatie. (BKH)





