Slootmans trekt lijst Vlaams Belang 06 juli 2018

02u37 0 Beersel In Beersel zal Klaas Slootmans (34) de lijst van Vlaams Belang trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen.

"Er is langs alle kanten aan mijn mouw getrokken om naar Halle te verhuizen om er de lijst te trekken, gezien de verhuis van lokaal kopstuk Dries Devillé", aldus Slootmans. "Maar ik heb naar mijn dorpshart geluisterd dat zei me dat ik hier moest blijven." Nadine Motten staat op de tweede plaats, Rudy Portaels maakt de top drie volledig. Vlaams Belang strikte ook enkele jonge kandidaten. Onder andere politicoloog Gregory Vermoesen (21) uit Alsemberg en de 21-jarige Dworpenaar William Vandermercken staan op de lijst van de partij die ook de jongste lijst in de gemeente wil voorleggen. Brandweerman Willy Dekens, Jean Petroons, Huguette Portaels, Josiane Vermote uit Dworp en Miranda Vandenbrande uit Dworp hebben ook toegezegd. Oud-leerkracht Jan Vancutsem uit Dworp duwt de lijst. Intussen zoekt de partij wel nog naar vrouwelijke kandidaten om de lijst te kunnen vervolledigen. Een voorrangsbeleid voor Nederlandstalige Beerselaars in sociale huisvesting en een steviger Vlaams beleid zijn een paar van de uitgangspunten van het programma van de partij. (BKH)