Slimme camera’s bespieden sluipverkeer in wijk Ingendael Bart Kerckhoven

20 maart 2019

17u54 0 Beersel De gemeentebesturen van Beersel en Sint-Genesius-Rode brengen het sluipverkeer in de wijk Ingendael in kaart. Daarvoor worden tijdelijk slimme camera’s geïnstalleerd zodat uitgezocht kan worden welke routes de automobilisten nemen. Vorig jaar stelde het actiecomité Ingendael de gemeente Beersel nog in gebreke. “Sluipverkeer is al twintig jaar een probleem in de wijk”, zegt lid Marnix Goosens. “Ik hoop dat er nu eindelijk naar een oplossing gezocht wordt.”

Bewoners van de wijk Ingendael zijn het sluipverkeer in hun buurt meer dan beu. Veel automobilisten rijden door de woonwijk om de drukte aan het kruispunt van de Zoniënwoudlaan en de Steenweg naar Halle te vermijden. Op de Ingendaellaan werden al verkeersremmers geplaatst, maar voor de bewoners is dat geen oplossing. In het verleden bleek al uit tellingen dat er liefst vierduizend wagens per dag door de wijk reden. Vorig jaar was het actiecomité Ingendael het zo beu dat die het gemeentebestuur van Beersel in gebreke stelde. Een jaar later is er nog geen oplossing maar besliste Beersel in samenwerking met Sint-Genesius-Rode om met slimme camera’s het verkeer in de wijk in kaart te brengen. “We zijn zelf niet betrokken geweest bij dit plan”, zegt Marnix Goossens van het actiecomité.

Overleg

“Dat is wel jammer. Aan de andere kant ben ik blij dat er opnieuw wat beweegt. Normaal was er deze week overleg met de bevoegde schepen (Kristien Vanhaverbeke (N-VA), nvdr.) maar dat is even uitgesteld. We gunnen haar de tijd om zich in het dossier in te werken, want voor haar is die problematiek wel nieuw. Ik hoop dat ze met die camera’s de juiste informatie kunnen verkrijgen om dan ook de juiste conclusies te trekken. De bewoners hier weten perfect hoe die verkeersstromen lopen. Het is goed dat er ook in Sint-Genesius-Rode dit keer metingen uitgevoerd worden. We wachten al twintig jaar op een oplossing. Die enkele maanden geduld kunnen er ook nog wel bij.”

Door de toenemende drukte in het centrum van Alsemberg werd twee decennia geleden de sluipweg in Ingendael snel ontdekt door automobilisten. “Toen ook nog eens het Winderickxplein afgesloten werd, nam het sluipverkeer alleen maar toe”, zegt Goossens. “Intussen zijn ook de bewoners van de zijstraten van de Ingendaellaan niet meer tevreden. Op de Ingendaellaan zelf staan verkeersremmers omdat chauffeurs veel te snel reden, maar nu omzeilen ze die door via die zijstraten te rijden. Daar is enkel plaatselijk verkeer toegelaten maar daar wordt nauwelijks naar omgekeken.”