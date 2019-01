Sint-Victorinstituut huldigt nieuwe Schepperszaal in en denkt al aan nieuwe uitbreiding Bart Kerckhoven

17 januari 2019

13u40

Op het Sint-Victorinstituut in Alsemberg kunnen de leerlingen sinds dit jaar les volgen in vier moderne klaslokalen. De secundaire school huldigde een vernieuwde Schepperszaal in tijdens een feestelijke receptie.

Het was alweer vijftien jaar geleden dat er een dossier werd ingediend bij de Vlaamse overheid om het oude gebouw te slopen en een nieuwbouw in de plaats te zetten. De nieuwe lokalen beantwoorden aan alle moderne normen. “De ruimtes werden uitgerust met vloerverwarming, automatische verlichting en een krachtig ventilatiesysteem”, klinkt het op de school. “Een goede isolatie en in een latere fase zonnepanelen maken het bouwproject ook ecologischer. Verder werden de ruime lokalen met ergonomisch en flexibel meubilair uitgerust. De stoelen en tafels zijn zo gekozen dat ze in verschillende opstellingen gebruikt kunnen worden. Werken in kleine groepjes met een minimum aan verplaatsen van meubilair is nu heel eenvoudig geworden.”

Nu de nieuwe Schepperszaal en de nieuwe klaslokalen, waaronder twee wetenschapslokalen, gebruikt kunnen worden komt er extra ruimte vrij in de andere lokalen. Door de toename van het leerlingenaantal de voorbije jaren is dat volgens de school geen overbodige luxe.

Maar nu wordt ook al gedacht een fase 2 van het grote bouwproject: de realisatie van een nieuw leerlingensecretariaat, uitbreiding van de overdekte speelplaats, twee nieuwe klaslokalen voor de lagere school en zes nieuwe leslokalen waaronder een techniekklas voor de secundaire school. Elk klaslokaal zal beschikken over een aparte instructieruimte zodat alternatieve werkvormen mogelijk worden. “Sint-Victor Alsemberg maakt zich zo klaar voor onderwijs van de eenentwintigste eeuw”, klinkt het. “We hopen ‘fase 2’ te mogen inhuldigen in september 2020.” Voor dat project moet het gemeentebestuur van Beersel wel nog een bouwvergunning afleveren.