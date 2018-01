Sint-Jozefkerk krijgt sociale bestemming COLLEGE STELT UITVOERINGSPLAN OP VOOR KERK EN PASTORIE BART KERCKHOVEN

02u27 0 Mozkito Er werd zopas beslist dat de Sint-Jozefkerk en de pastorie (rechts op de foto) geen commerciële functie mogen krijgen. Beersel Het gemeentebestuur van Beersel legt de nieuwe bestemming voor de kerk en de pastorie in deelgemeente Lot definitief vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Onder andere een woonzorgproject wordt zo mogelijk. Schepen van Patrimonium Veerle Leroy (Groen) hoopt dat er binnen enkele maanden een overeenkomst is met een koper.

De Sint-Jozefkerk was vier jaar geleden een van de eerste kerken in de streek die de deuren sloot. Het schepencollege besloot twee jaar geleden om de kerk, de pastorie en de grond rond die gebouwen te verkopen via een concurrentiedialoog. Bij zo'n procedure kan het gemeentebestuur zelf voorwaarden opleggen om nadien niet voor voldongen feiten te staan. Op elk moment van die procedure blijft de gemeente betrokken partij. Zo kan een toekomstige koper niet zomaar doen wat hij wil.





"Voor deze gebouwen is dat zeker belangrijk", zegt schepen Leroy. "We hebben overlegd met de parochie maar ook met het vicariaat. Daarbij vroegen ze duidelijk dat kopers er geen commerciële functie aan mochten geven. Een hotel of een restaurant zal dus niet mogelijk zijn. Alles moet een sociale bestemming krijgen."





Woonzorgproject?

Het gemeentebestuur heeft nu een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld waarbij het gebied ingekleurd wordt als woongebied waarbij ook een zorgfunctie kan voorzien worden. Niet alleen een woonzorgcentrum of assistentiewoningen zijn mogelijk. Ook een kinderdagverblijf of een centrum dat mensen met een beperking opvangt, kan er dan een project realiseren. Ook gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele projecten kunnen er uitgewerkt worden. Het openbaar onderzoek voor de herbestemming loopt tot 1 februari. Vandaag is de zone nog ingekleurd als gemeenschapsvoorziening. Eerder liet het schepencollege al weten dat een sociaal project de voorkeur genoot. "Er zijn geïnteresseerde kopers", zegt schepen Leroy. "Een woonzorgproject in welke vorm dan ook voor senioren lijkt me een goede bestemming. In Lot zijn er namelijk geen voorzieningen voor de oudere inwoners. Maar we mogen niet op de zaken vooruit lopen. Ik hoop dat we binnen enkele maanden een verkoop kunnen afronden. We werken nu al vijf jaar aan het dossier net omdat we willen rekening houden met de mensen van de parochie en het Vicariaat. Het is een complex verhaal maar de bedoeling is nog steeds om op die plaats een project kansen te geven dat de gemeenschap daar ten goede komt."





Kerk niet afgebroken

In het dossier van de herbestemming is ook nog eens omschreven dat de kerk niet afgebroken mag worden. Het gebouw op zich is niet beschermd als monument maar Erfgoed beschouwt het wel als een deel van het dorpszicht en dat benadrukt ook het schepencollege nog eens. Verbouwen mag wel zolang het zicht van de kerk niet aangetast is.





Schepen Leroy hoopt dat de hele buurt van een nieuw project kan profiteren.





"De ruimte voor de site kan dan ook helemaal opnieuw ingericht worden met wat extra groen en banken. Vandaag overheerst het asfalt er, maar we kunnen daar een gezellig plein van maken", besluit ze.