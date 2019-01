Siemens promoot coworkingsruimte om contacten te leggen en files te omzeilen Bart Kerckhoven

21 januari 2019

08u25 0 Beersel In de vestiging van Siemens langs de Guido Gezellestraat in Huizingen is een coworkingsruimte geopend. Het Duitse elektronicabedrijf wil er starters, zelfstandigen en ook werknemers een werkplek aanbieden om zo de lange files richting Brussel te omzeilen.

Bij Siemens hopen ze dat wie er aan de slag is kan netwerken, nieuwe zakelijke contacten kan opbouwen en ook expertise kan uitwisselen. “Met Cowork Siemens willen we starters, zelfstandigen of pendelaars een werkruimte bieden op maat van hun activiteit maar ook de mogelijkheid om te netwerken, nieuwe zakelijke contacten te leggen of expertise uit te wisselen met mensen uit verschillende sectoren”, vertelt projectleider Tanguy Rouyer van Cowork Siemens. Een dagpas kost 35 euro per week maar er zijn ook andere formules mogelijk om je plekje in de coworkingsruimte te verzekeren.