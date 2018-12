Schoolteam De Springveer verrast directeur Johan met VIP-trip Bart Kerckhoven

13 december 2018

Directeur Johan Marchal is al twintig jaar directeur in de basisschool De Springveer in Alsemberg maar eind deze maand gaat hij met pensioen. Meester Johan, zoals iedereen hem eigenlijk aanspreekt, werd verrast door zijn team op een woensdagnamiddag voor een echte VIP-trip. De groep trok naar Leuven en onderweg werd met een glaasje al geklonken op de laatste teamuitstap met de directeur. Maar meester Johan moest zelf ook aan de slag want hij moest enkele opdrachten uitvoeren. In Leuven stond nog een rondleiding en proeverij in brouwerij Domus op het programma en als afsluiter was er tijd voor een lekker diner. De collega’s van meester Johan vonden het de perfecte manier om hun afscheidnemende directeur nog eens te bedanken voor alle herinneringen op De Springveer.