Schepen Elsie De Greef (N-VA) is zes weken bevoegd voor Vlaams beleid en kreeg al minstens drie meldingen over Franstalige publiciteit Bart Kerckhoven

25 februari 2019

10u18 0 Beersel Schepen van Vlaams Beleid Elsie De Greef (N-VA) zal wellicht de komende jaren de handen vol hebben met brieven schrijven naar bedrijven die in het Frans publiciteit maken in het Vlaamse Beersel. “We behandelen elke melding en meestal hebben de bedrijven zelf wel begrip voor ons standpunt”, zegt De Greef.

Een gemeentebestuur kan bedrijven en winkels niet opleggen om enkel in het Nederlands reclame te maken en dus neemt het schepencollege telkens contact op met handelaars en bedrijven die toch in het Frans publiciteit maken. Elsie “Ik ben sinds januari aan de slag en kreeg al drie meldingen. Het ging om een openbare verkoop waarvoor tweetalige affiches verspreid werden, een grote bank die in het Frans adverteerde aan de spoorwegbrug in Huizingen en een Franstalige affiche van schoorsteenvegers. Maar we kregen ook telefoontjes van mensen die door Beerselse handelaars niet in het Nederlands geholpen werden.”

De Greef benadrukt dat de gemeente meldingen over anderstalige publiciteit ernstig neemt en dus ook de bedrijven contacteert. “Wij gaan er steeds van uit dat de Beerselse handelaars een goede verstandhouding willen met de gemeente”, zegt de schepen. “Daarom vragen we gewoon wat respect, een basisvoorwaarde voor elke goede samenwerking en verstandhouding. Beersel is gelegen in het Nederlandstalig taalgebied, wij willen dat het Vlaams karakter van Beersel gerespecteerd wordt. Concreet wil dat zeggen: alle reclame en aankondigingen op het grondgebied Beersel uitsluitend in het Nederlands doen en dat alle Vlaamse klanten aangesproken worden in het Nederlands.”

In de meeste gevallen halen de bedrijven hun reclame ook weg uit het straatbeeld. “Het kan soms ook gewoon om een vergissing gaan”, legt De Greef uit. “Dan is het zeker belangrijk dat wij die firma’s daar op aan spreken.” Wie in Beersel Franstalige opschriften en publiciteit opmerkt kan dat aan het gemeentebestuur melden via vlaamsbeleid@beersel.be. Vorig jaar liepen er zo bij het gemeentebestuur 25 meldingen binnen.