Rouwregister voor slachtoffers familiedrama 01 februari 2018

02u26 0 Beersel In het gemeentehuis van Beersel werd een rouwregister geopend voor de moeder en haar drie kinderen die zondagnacht vermoord werden in deelgemeente Dworp.

"Met verslagenheid en droefheid hebben wij het tragische overlijden van de mama en haar drie kindjes vernomen", luidt het in een persmededeling. "Het gemeentebestuur wenst haar oprechte en diepe medeleven te betuigen aan de familie, vrienden en kennissen van het gezin."





Het rouwregister ligt er dus enkel voor Rabiya Chahab (36) en haar kinderen I. (10), S. (8) en A. (6), en niet voor Samir B.A. Dat is de ex-man van Rabiya en vader van de kinderen. Aangenomen wordt dat hij de viervoudige moord gepleegd heeft, om zichzelf nadien van het leven te beroven in Molenbeek. "We zijn hier niet lichtzinnig mee omgesprongen - het is een zeer gevoelige zaak", zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). "De kindjes voetbalden bij FC Dworp. Het gezin was dus betrokken bij het lokale verenigingsleven. Dit raakt dan ook heel wat inwoners."





Het rouwregister kan elke werkdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur ondertekend worden. Het rouwhoekje werd ingericht aan de balie van het administratief centrum in het Kasteeltje, op het Domein Rondenbos (Alsembergsesteenweg 1046, Alsemberg). Via de website van de gemeente kan je ook online je medeleven betuigen. (TVP)