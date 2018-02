Rommelmarktcomité organiseert nieuwe markt 22 februari 2018

Het comité dat elk jaar de rommelmarkt in Huizingen organiseert, heeft een nieuw bestuur. Dat wordt gevormd door Annick Wittevrongel, Bieke Berghen, Emanuelle Mertens, Olivia Depue, Etienne Schruws, Bruno De Ryck, Luc Denayer en Erwin Jacobs. Christophe Arnoys treedt op als webmaster, de maatschappelijke zetel is gevestigd bij Michel Chantraine. Op zondag 17 juni organiseert het nieuwe bestuur alvast een markt, van 13 uur tot 18 uur. Wie interesse heeft om daar een standje op te zetten, kan contact opnemen via wittevrongelannick@gmail.com, op 0486/05.06.47, of via inforommelmarkthuizingen@gmail.com. Alle informatie is ook te vinden op www.rommelmarkthuizingen.be





(BKH)