Rechter vraagt bloedanalyse voor chauffeur ‘in slechte periode’ Bart Kerckhoven

03 december 2018

11u23 2 Beersel Een man die al voor de achtste keer voor de politierechter staat kreeg een bloedanalyse opgelegd zodat rechter Dina Van Laethem binnenkort weet of hij een drankprobleem heeft.

De bestuurder werd op 21 januari tegengehouden door de politie in Beersel. Met zijn zoontje in de wagen reed hij rond met 1,19 promille alcohol in het bloed. De man werd zo al voor de vijfde keer betrapt met een glas te veel op achter het stuur en in totaal staan er al zeven veroordelingen op zijn strafblad. Daarom vorderde procureur Kris Boelens in de politierechtbank vandaag een strenge straf. Hij eiste een rijverbod van zes maanden.

“We erkennen natuurlijk de feiten”, vertelde de advocate van de man. “Maar hij zat in een slechte periode. Hij was die namiddag met zijn zoontje naar een evenement gereden en dronk daar enkele glazen.”

Rechter Dina Van Laethem toonde weinig genade. “Die slechte periode duurt al sinds 2003”, antwoordde ze. “Moet ik dan de veiligheid van alle andere weggebruikers riskeren door nog eens mild te zijn?” Van Laethem verwacht de man nu binnenkort terug in de rechtbank met een bloedanalyse zodat ze kan inschatten of er sprake is van een alcoholprobleem. “Pas dan kan ik een oordeel vellen over uw cliënt”, gaf ze de advocate nog mee.