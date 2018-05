Publiek kan rotstuin weer bewonderen RESTAURATIEWERKEN NAMEN VIJF JAAR IN BESLAG BART KERCKHOVEN

23 mei 2018

02u33 0 Beersel De beschermde rotstuin in het provinciedomein is weer open. Na vijf jaar restaureren is de tuin ingericht zoals architect Paul Dewit hem in 1958 voorstelde. "De rotstuin is een attractie die bezoekers uit alle hoeken van de wereld zal lokken", zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.

De gerestaureerde rotstuin op het provinciedomein van Huizingen werd dinsdag officieel geopend na een jarenlange restauratie. "Het werk heeft vijf jaar geduurd", zegt gedeputeerde Walter Zelderloo (Open Vld). "Er werden 150.000 planten in de grond gestopt. Maar ook het dolomieten pad werd verbreed zodat mensen met een beperking vlotter de tuin kunnen bezoeken. De rotstuin zelf is vijf hectare groot, de oppervlakte van zo'n acht voetbalvelden. Als je dan weet dat hier voor meer dan duizend ton rotsen staan uit de Ardennen, moet je wel beseffen dat een restauratie van zo'n tuin echt niet in enkele maanden kan gebeuren. Maar vandaag kunnen we bezoekers iets unieks aanbieden. Sommige planten kan je bijvoorbeeld alleen maar in Oostenrijk bewonderen."





Expo 58

De tuin werd destijds door architect Paul Dewit ontworpen ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1958. Een klaterende bergbeek, maar ook mooie uitzichten over de tuin waren kenmerkend. Door de jaren heen werd er wel wat losjes omgesprongen met het ontwerp van Dewit, waardoor sommige aanplantingen niet meer overeenkwamen met wat de architect voorzien had. In andere delen nam de beplanting dan weer zo de bovenhand dat van een ontwerp nauwelijks nog iets zichtbaar was. Net daarom besloot men om tot een grondige restauratie over te gaan. In 2002 werd de tuin al officieel beschermd. "De rotstuin is tijdloos en laat zich niet in een bepaalde stijl vatten", zegt Herman Van Den Bossche van Onroerend Erfgoed. "Alleen al daarom is het een waardevolle tuin die het verdiende om beschermd te worden."





Van Den Bossche pleitte bij de opening wel voor een goed onderhoud. "Ik roep eigenaars van dergelijke merkwaardige tuinen op om ze niet alleen in hun beste staat te herstellen, maar ook om ze goed te onderhouden. Overheden moeten investeren in onderhoudsmensen die kleine gespecialiseerde ploegen kunnen vormen. Tuinen als deze hebben dat nodig."





1,6 miljoen euro

Op het provinciedomein zullen ze er alvast alles aan doen om de rotstuin nu goed te bewaren volgens het ontwerp van Dewit. De komende maanden moeten de nieuwe planten wel nog wat meer groeien en bloeien, maar bij een eerste bezoek gisteren waren de gasten alvast enthousiast over het eindresultaat. De restauratie kostte meer dan 1,6 miljoen euro, waarvan meer dan 300.000 euro gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid.