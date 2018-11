Provinciedomein vernieuwt: gedaan met aanschuiven in de blakende zon Nieuw onthaalgebouw moet comfort gevoelig verhogen Bart Kerckhoven

23 november 2018

13u02 1 Beersel Gedaan met twee- tot driehonderd meter aanschuiven in de blakende zon voor een entreetje provinciedomein. Er werd immers 1,3 miljoen euro gepompt in een nieuw onthaalgebouw dat intussen langzaam maar zeker vorm krijgt langs de Henri Torleylaan.

In topjaren krijgt het provinciedomein in Huizingen al snel tot 250.000 bezoekers over de vloer, en daar was de infrastructuur aan de ingang niet langer afdoende voor. “De oude ingang was te klein geworden”, knikt gedeputeerde Walter Zelderloo (Open Vld). “Afgelopen zomer moesten bezoekers nog twee- tot driehonderd meter aanschuiven in temperaturen tot dertig graden. Vaak waren daar ook kleine kinderen bij. Zoiets is niet menselijk, maar met dit nieuwe kassasysteem — we voorzien er drie — zal alles vlotter verlopen.”

Wie er in de toekomst moet aanschuiven, zal ook sneller in de schaduw kunnen staan. Op een pleintje aan het nieuwe onthaalgebouw wordt immers extra groen geplant, en het onthaalgebouw zelf zal uitgerust worden met een grote luifel. Wie het domein binnenstapt, zal zo meteen op de grote dreef uitkomen, met aan het einde het imposante Kasteel van Huizingen.

Intussen wordt er stevig doorgewerkt aan dat nieuwe onthaalgebouw, al lijkt het wel alsof er alleen nog maar een ruwbouw staat. “Die ruwbouwafwerking is een bewuste keuze”, zegt Wes Degreef van BC Architecten. “We hebben het gebouw opgevat als een paviljoen dat thuishoort in een park of een domein. Er zitten grote ramen in verwerkt die heel wat zonlicht binnenlaten en er is een openheid gecreëerd. Zo heeft het personeel vanuit de burelen zicht op de wachtrij aan de kassa, maar ook op de fietsenstalling buiten.” En het zal snel gaan. “In januari verhuist het personeel al”, zegt bevoegd gedeputeerde Walter Zelderloo (Open Vld). “Zowel de domeinwachters als het administratief personeel zullen in het gebouw een plaats krijgen.”

In dat onthaalgebouw is voorts nog ruimte voor een ander groot lokaal. “Dat wordt ingericht voor de zogenaamde NME-werking, oftewel ‘Natuur- en Milieu-Educatie’. Vorig jaar hadden we alleen al zesduizend bezoekers die naar het domein afzakten om bij te leren over milieu en natuur. In het grote lokaal zullen nu vanaf volgend jaar hele groepen lessen en workshops kunnen volgen.”

In totaal wordt er in het nieuwe onthaalgebouw 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De oude ingang wordt dan weer vanaf volgend seizoen afgesloten. De uitgang blijft daar wel behouden, zodat de stroom vertrekkende mensen weggehouden wordt van de stroom bezoekers die pas arriveren.