Provinciedomein Huizingen gesloten door aangekondigd stormweer Bart Kerckhoven

10 maart 2019

11u22 10

Wie zondag een uitstap plande naar het provinciedomein in Huizingen zal een alternatief moeten zoeken. De provincie Vlaams-Brabant besliste om het domein uit voorzorg te sluiten door het aangekondigde stormweer. Het Kasteel van Huizingen, waar een restaurant en ook feestzalen in gevestigd zijn, blijft wel toegankelijk en ook de tentoonstelling over wolf ‘Roger’ kan bezocht worden tussen 15 uur en 18 uur.