Project 'Judo for Ladies Only' is goed gestart 30 maart 2018

De kick-off van het project 'Judo for Ladies Only' werd onlangs in de Sportschuur in Dworp gegeven. Ex-topatlete en olympische medaillewinnares Ilse Heylen (Judocentrum Leuven), geflankeerd door Karola Imbrechts (Judoclub Edo Wilsele) en Lieve Faes (Judoclub Boortmeerbeek), gaf er een judoclinic voor dames. (Her)beginnende of ervaren judoka's vanaf elf jaar waren welkom. De ambitie van dit project is vrij eenvoudig: 'Fun op de tatami'. Er werd een 'Ladies Only' facebookpagina opgericht en een mascotte met de naam 'Katsumi' gecreëerd. Op 27 mei wordt in de Sportoase in Leuven een tweede Ladies Only-sessie georganiseerd.





(SVDL)