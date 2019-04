Primeur voor Belgische toerismesector: trekpleisters Groene Gordel komen tot leven in ‘augmented reality’ brochure Bart Kerckhoven

09 april 2019

11u01 7 Beersel Toerisme Vlaams-Brabant heeft als eerste in België een toeristische brochure uitgebracht die gebruik maakt van ‘augmented reality’ om de trekpleisters in de Groene Gordel te promoten. Ook het Pajottenland en de Zennevallei komen aan bod.

Augmented reality is een relatief nieuwe technologie waarmee via een beeldscherm dingen getoond worden die er in werkelijkheid niet zijn. In de brochure van Toerisme Vlaams-Brabant wordt met die techniek een vlucht over de Groene Gordel getoond, wordt je meegenomen om ontdekking langs de Leirekensroute in Affligem en Opwijk en bezoek je het Kasteel van Gaasbeek.

Opvallend: de brochure bevat geen websites, telefoonnummers of andere concrete info. “Zo geraakt de informatie niet snel gedateerd in het steeds veranderende toeristische landschap”, klinkt het bij Toerisme Vlaams-Brabant.

Na het downloaden van de gratis app Veeew kan de lezer op elke bladzijde van de publicatie scannen en kijken naar promotiefilmpjes en diepte-interviews maar ook terecht komen op de juiste pagina met alle praktische informatie. “Een eenvoudige brochure van twintig bladzijden zorgt ervoor dat de lezer heel goed weet waarom hij de streek absoluut een bezoek moet brengen”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Monique Swinnen. “In deze commerciële tijden maakt onafhankelijk advies van toeristische experten echt nog het verschil.

De nieuwe brochure is hier te vinden.