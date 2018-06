Pool viert WK-kwalificatie iets te enthousiast 16 juni 2018

02u26 1 Beersel Polen heeft zich in oktober van vorig jaar gekwalificeerd voor het WK Voetbal, en dat heeft bouwvakker P.G. een dagvaarding in de politierechtbank gekost.

De Poolse bouwvakker was dolgelukkig toen zijn land zich in oktober van vorig jaar wist te plaatsen voor het WK Voetbal. Maar dat heeft hij toen ook iets te stevig gevierd. De politie plukte hem uit het verkeer en een alcoholtest later bleek dat hij 2,67 promille alcohol in het bloed had. "Hij is zaakvoerder van een aannemersbedrijf en moet wel dagelijks materiaal naar werven brengen", aldus zijn advocate in de rechtbank. Maar daar zag politierechter Johan Van Laethem geen reden in om mild te zijn. "Wie zoveel wodka drinkt, moet nadien niet om een milde straf komen vragen", aldus Van Laethem. P.G. ging naar huis met een boete van 1.600 euro, waarvan 1.040 euro met uitstel, en een rijverbod van twee maanden. Hij moet ook medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)