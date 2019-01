Politie zoekt eigenaars van teruggevonden sieraden en uurwerken Bart Kerckhoven

26 januari 2019

23u06 0

Wie onlangs van een sieraad of een ander juweel bestolen werd neemt best eens een kijkje op de website van de politiezone Zennevallei. Er werd een hele lijst gepubliceerd met juwelen, kleine sieraden maar ook uurwerken en zelfs een geldbeugel. De spullen werden aangetroffen tijdens een controle door politiemensen van de zone Zennevallei. Samen met het parket Halle-Vilvoorde werd beslist om alles te fotograferen zodat de eigenaars van de sieraden hun spullen herkennen. Wie dat doet mag contact opnemen met de politiezone Zennevallei op 02/363.93.00 of via info@politiezennevallei.be. De lijst is hier te vinden.