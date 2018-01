Politie stelt vernieuwde wijkdienst voor 02u28 0 Foto Mozkito Het vernieuwde wijkteam voor Beersel, al ontbreekt één inspecteur wel op deze foto. Beersel De politiezone Zennevallei zal in de komende weken meer dan 11.000 flyers bussen in Beersel. Bedoeling is om de inwoners zo kennis te laten maken met hun wijkinspecteur.

Sinds de fusie van de politiekorpsen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot de politiezone Zennevallei wordt er werk gemaakt van een gestroomlijnde wijkwerking. Na Halle is het nu de beurt aan Beersel. De vijf wijken - één per deelgemeente - blijven behouden, zes inspecteurs staan in voor de werking. Bedoeling is om die werking vanaf 1 maart volledig operationeel te hebben. Dan zal je op de website van de politiezone ook kunnen terugvinden wie de inspecteur voor jouw wijk is.





Maar om inwoners al wat vroeger kennis te laten maken met de agenten, worden nu flyers gebust. Daar staat een foto van de bevoegde wijkinspecteur op, alsook diens persoonlijke contactgegevens.





De gemeente Beersel is intussen ook bezig met de aanwerving van twee gemeenschapswachten, die een wisselwerking met de wijkdiensten moeten uitbouwen.





(TVP)