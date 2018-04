Politie patrouilleert extra bij mooi weer 12 april 2018

De lokale politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) heeft in de voorbije dagen extra ploegen op pad gestuurd in Beersel. Naar aanleiding van het mooie weer richtten zij zich vooral op mogelijke overlast. Zowel te voet, per fiets als met de combi trokken de agenten naar locaties die veel volk lokken. Ook enkele winkeliers kregen een bezoekje van de inspecteurs. Zij konden dan meteen hun zorgen overmaken. Onder meer het Winderickxplein, het Domein van Huizingen, speelpleintjes in Dworp, de voetbalvelden van Sollenbeemd, het park Frankveld en het sportcomplex werden aangedaan. Nergens werden onregelmatigheden vastgesteld. (TVP)