Politie op zoek naar drie mannen die inbraak pleegden bij Carrefour Express in Dworp Tom Vierendeels

09 april 2019

23u23 0 Beersel De federale politie heeft op vraag van het parket Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht verspreid naar drie mannen die in februari inbraken in de Carrefour Express in Dworp. Er werd voor 5.000 euro aan sigaretten gestolen.

De inbraak zelf werd op vrijdag 8 februari gepleegd bij de Carrefour Express langs de Alsembergsesteenweg, maar om hoe laat dat gebeurde wordt niet meegegeven. Op welke manier er werd ingebroken is eveneens onduidelijk. Het ging om drie daders die aan de haal gingen met voornamelijk sigaretten, goed voor een buit van zo’n 5.000 euro. Het trio werd gefilmd door de bewakingscamera’s.

De eerste dader is normaal gebouwd en heeft een donkere baard en snor. Hij droeg een donsjas, een bleke jeans, een zwarte pull met de letters ON en een kap met camouflagemotief. Daarnaast droeg hij zwarte handschoenen, een bril met zwart montuur en zwarte sportschoenen met een witte zool. Deze man had naast een zaklamp ook een koevoet bij zich. De tweede verdachte is normaal gebouwd, droeg een joggingbroek van Nike en een pull met kap. Voor zijn mond droeg hij een sjaal en hij had een zak met het opschrift Kariboo bij zich. De laatste dader was eveneens normaal gebouwd en droeg een jeans. Hij heeft kort zwart haar dat langs de zijkanten is opgeschoren.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het online tipformulier.