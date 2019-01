Politie kan twee mogelijke inbrekers arresteren Duo wordt gelinkt aan inbraken van dinsdagnacht waarbij vier voertuigen werden gestolen Tom Vierendeels

17 januari 2019

17u47 0 Beersel Aandachtige inspecteurs zijn er donderdagochtend in geslaagd om twee mogelijke inbrekers te arresteren. Ze worden gelinkt aan drie inbraken van dinsdagnacht waarbij vier voertuigen werden gestolen. Er zal nagegaan worden of ze ook aan andere feiten van de afgelopen weken gelinkt kunnen worden.

In Huizingen en Lot werden dinsdagnacht nog drie inbraken gepleegd, maar waar dat precies gebeurde is niet duidelijk. Het ging om een aanzienlijke buit: twee bestelwagens en twee personenwagens. “Onze wijkinspecteurs merkten donderdagochtend een van de gestolen voertuigen op aan het station van Buizingen”, zegt Anneleen Adang, woordvoerster bij de politiezone Zennevallei. “Een interventiepatrouille ontdekte even later ook de andere gestolen wagen. Deze stond geparkeerd in de Vaucampslaan in Huizingen, op enkele honderden meters van het Buizingse station.”

Omdat er voorts geen verdachten in de omgeving werden aangetroffen werd de beslissing genomen beide wagens te laten takelen voor een sporenonderzoek. “Maar bij een van de takelingen zagen de inspecteurs een kleine bestelwagen naderen”, gaat Adang verder. “De aanwezige wijkagenten herkenden dit voertuig onmiddellijk: de wagen bleek dinsdagnacht ook te zijn gestolen. De inspecteurs wilden overgaan tot een controle, maar beide inzittenden sloegen onmiddellijk te voet op de vlucht.”

Dat ze niet gevat wilden worden was snel duidelijk. “Een verdachte kon vrij snel worden ingerekend, maar verzette zich hevig waardoor een inspecteur gewond geraakt”, gaat het verder. “De andere verdacht kon ontkomen waardoor een hondengeleider met speurhond en een helikopter van de federale politie werden ingeschakeld. Het was uiteindelijk de speurhond die het spoor van de verdachte kon oppikken. Dat leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de tweede verdachte.”

Beide personen, een minderjarige en een meerderjarige, werden overgebracht naar het commissariaat. Bij controle bleken beide verdachten van vreemde origine te zijn, zonder een vaste verblijfplaats in ons land. Het parket Halle-Vilvoorde besliste om ze te laten voorleiden bij de jeugdrechter en onderzoeksrechter. Het is niet duidelijk of dat intussen al gebeurde.

De recherche van de zone Zennevallei zet het onderzoek verder om na te gaan of beide verdachten gelinkt kunnen worden aan andere feiten in de regio. Bij verschillende inbraken, homejackings en ramkraken bleken de daders vaak uit te zijn op voertuigen of enkel de sleutels ervan. Het is dus niet ondenkbaar dat het duo deel uitmaakt van de bende die de regio al langere tijd teisterde. Sinds de plaag begin november startte werden al meer dan 250 inbraken gepleegd, maar arrestaties gebeurden tot deze ochtend nog niet.