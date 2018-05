Platina huwelijk voor Jos en Jacqueline 23 mei 2018

Jos Willems (92) uit Elsene, en Jacqueline Daniels (89), afkomstig uit Donk (Limburg), vierden hun 70 jaar bruiloft. Deze levensgenieters leerden elkaar kennen tijdens Donk-kermis, zwermden uit naar het Brusselse en konden er ook aan de slag in het onderwijs in dezelfde school. Jacqueline als directiesecretaresse en Jos als studiemeester-opvoeder. Later 'transfereerde' Jacqueline naar het Atheneum in Halle. Het stadsleven moe en op zoek naar een rustiger woonst kwamen zij terecht in Kamerijkbos in Dworp. Samen kregen zij de zonen Theo en Hans, drie kleinkinderen (Gunther, Lars en Gunar) en vier achterkleinkinderen (Egon, Bente, Luna en Romy). Jos was oorlogsvrijwilliger en maakte deel uit van de Derde Infanteriebrigade Rumbeke. In 1968 stond hij ook mee aan de wieg van de Vlaamse Socialisten, de Rode Leeuwen. In Dworp behoorde hij ook tot de stichters van FC Dworp en de plaatselijke afdeling van de Rode Leeuwen. Jos werkte in de bloementuin. Jacqueline lost nog steeds kruiswoordraadsels op.











(SMH)