Pierre en Adèle 65 jaar getrouwd 28 februari 2018

Pierre Jacques (84) en Adèle De Waegeneer (85) uit Beersel hebben onlangs hun briljanten bruiloft gevierd. Beiden zijn afkomstig uit de Brusselse Marollen, waar ze elkaar ook leerden kennen. Intussen wonen ze al 55 jaar in Beersel. Pierre werkte in de bouwsector, Adèle ging aan de slag aan strijkster. Hun gezin groeide met drie kinderen, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Pierre werkt nog graag in de tuin en speelt petanque, Adèle houdt van naaien en wandelt graag met Okra.





(SMH)