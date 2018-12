Paniek door rookontwikkeling aan tankstation Tom Vierendeels

06 december 2018

16u47 0 Beersel De hulpdiensten rukten woensdagavond massaal uit naar het Lukoil-tankstation langs de Alsembergsesteenweg in Dworp. Een voorbijganger merkte er rookontwikkeling op.

Brandweer en politie snelden ter plaatse, maar na controle bleek er niks aan de hand te zijn. Door een anti-inbraaksysteem was een rookmachine in werking getreden. De hulpdiensten troffen in de shop een rookgordijn aan, maar van brand was geen sprake. Bij verdere controle door de politie werden er geen sporen aangetroffen die wijzen op een inbraakpoging. Meer dan waarschijnlijk trad het systeem in werking door een technisch defect, wat bij andere handelszaken in het verleden ook al gebeurde.