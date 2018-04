Pajopower helpt je met 'groene renovatie' 14 april 2018

02u44 0 Beersel Wie plannen heeft om zijn of haar woning te renoveren en gelijk ook energie wil besparen, kan volgende week woensdag en donderdag een bezoek brengen aan het Sociaal Huis. Daar zal de Klimaatmobiel klaarstaan.

Medewerkers van Pajopower zullen bezoekers advies geven en sturen zelfs een 'benovatiecoach' op pad om in je woning zelf in kaart te brengen welke maatregelen geschikt zijn. Je krijgt voorts ook informatie over energiepremies, groepsaankopen en investeringen via burgercoöperatie in bijvoorbeeld windturbines.





Twee jaar geleden streek de Klimaatmobiel ook al eens neer in Lot. Toen werden 56 gezinnen geholpen, en 23 huizen werden gerenoveerd met de hulp van de specialisten. De Klimaatmobiel is toegankelijk op woensdag 18 april (14 uur tot 18 uur) en op donderdag 19 april (15 uur tot 19 uur). Op dinsdag 24 april is er ook een infoavond rond benovatiebegeleiding in het Sociaal Huis, om 20 uur. (BKH)