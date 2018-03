Paasstage fanfare 30 maart 2018

Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht uit Lot organiseert in de tweede week van de paasvakantie een stage voor kinderen. "Iedereen tussen 7 en 16 jaar is welkom", zegt Manu Coone. "Ervaring is niet nodig. We werken met onze eigen jonge lesgevers, die de eerste muzikale ervaringen overbrengen via ritme en melodie. Deelnemers maken zo kennis met fanfare-instrumenten. En wie al ervaring heeft, kan in groep musiceren." De stage loopt van 9 tot en met 13 april. Meer informatie op www.emmlot.be. (BKH)