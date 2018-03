Oud Beersel lanceert twee nieuwe bieren 31 maart 2018

Brouwerij Oud Beersel lanceert twee nieuwe bieren: de Bersalis Sourblend Grand Cru en de Oude Geuze Barrel Selection 'Oude Pijpen' 2017. Die eerste is een mengbier op basis van Bersalis Tripel, gecombineerd met speciaal geselecteerde lambiek. De tweede is dan weer een speciale editie van de Oude Geuze van Oud Beersel. Hiervoor werd enkel lambiek geselecteerd op vaten die tussen 60 en 120 jaar oud zijn en al decennia gebruikt worden voor de gisting en rijping van Lambiek. De bieren zijn vanaf nu verkrijgbaar in de brouwerijwinkel in de Laarheidestraat, en in verschillende drankenhandels. (BKH)