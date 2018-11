Oud Beersel en Boon pakken prijzen op Brussels Beer Challenge Bart Kerckhoven

20 november 2018

14u07 0 Beersel De Lambiekbieren uit de Zennevallei zijn opnieuw in de prijzen gevallen op de Brussels Beer Challenge.

De Oude Kriek van Oud Beersel sleepte een gouden medaille in de wacht in de categorie ‘Old style Fruit-Lambic’, terwijl de Oud Beersel BZART Lambiek 2016 goud behaalde in de categorie ‘Brut Beers’. BZART werd ook uitgeroepen tot beste Belgische bier, en kreeg de onderscheiding ‘Belgian Revelation 2018'.

Ook bij brouwerij Boon in Lembeek werd er geklonken met een lambiekbier op de resultaten. De Lembeekse brouwerij won zowel goud, zilver als brons in de categorie ‘Old style Gueuze-Lambic’. De Oude Geuze Boon VAT 108 kaapte de hoofdprijs weg. De Oude Geuze Boon Black Label werd tweede, en de Geuze Mariage Parfait kreeg een bronzen medaille. Dit jaar namen 1.522 bieren uit 46 landen deel aan de internationale wedstrijd.