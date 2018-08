Organisatoren rommelmarkt klaar voor nieuwe editie 07 augustus 2018

De organisatoren van de grote rommelmarkt en braderie in Huizingen zijn klaar voor de eenendertigste editie die plaatsvindt op 15 augustus. Met meer dan vierhonderd standhouders is de rommelmarkt een van de grootste in zijn soort in de Zennevallei. "Ons doel is nog steeds om de Huizingenaren en de inwoners van Groot-Beersel maar ook iedereen uit de buurt een gezellig evenement aan te bieden", zegt Annick Wittevrongel van de organisatie. De standjes staan opnieuw op het Gemeenteplein en de omliggende straten. Wie eens standje wil opzetten betaalt 10 euro en geeft ook een borg van 2 euro. De ingang is nog steeds via de kerk van Huizingen. Een deel van de opbrengsten gaat net als de voorbije jaren naar het goede doel. Meer informatie op www.rommelmarkthuizingen.be.





(BKH)