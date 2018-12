Organisatoren rommelmarkt Huizingen passen parcours aan na overrompeling Bart Kerckhoven

14 december 2018

08u19 0 Beersel De organisatoren van de rommelmarkt in Huizingen passen het parcours van het evenement aan om chaos zoals bij de vorige editie te voorkomen. De rommelmarkt vindt plaats op 15 augustus maar het comité is al bezig met de voorbereidingen.

De rommelmarkt in Huizingen is een van de grootsten in de Zennevallei. Dit jaar zakten meer dan vierhonderd standhouders af naar de Beerselse deelgemeente. Duizenden bezoekers kuierden in de straten. Door het mooie zomerweer werd het een overrompeling. “We hadden zoveel succes dat we al om 6 uur ’s ochtends via sociale media standhouders opriepen om niet meer naar Huizingen te komen”, zegt Annick Wittevrongel van het comité. “De ingang via de Torleylaan aan de kerk was dit jaar een chaos. Daarom hebben we samen met de mensen van het evenementenloket van Beersel beslist om het parcours aan te passen.”

De rommelmarkt zal nu beginnen op het einde van de Oudstrijdersstraat. De uitgangen worden voorzien op de Vaucampslaan, de Sint-Leonarduslaan en aan de kerk. Op de Sint-Leonarduslaan zullen geen standjes meer toegelaten worden omdat de hulpdiensten niet meer door de straat konden rijden door de vele geparkeerde wagens.

Wie zich inschrijft zal een genummerde plaats toegewezen krijgen. Inschrijven zal gebeuren via de site www.rommelmarkthuizingen.be die daarvoor nog een update krijgt. De bewoners langs het parcours kunnen zich eerst inschrijven en daarna kan iedereen zich aanmelden. “We beseffen dat het voor iedereen een grote aanpassing zal zijn maar we willen er alles aan doen om een betere toegang te creëren naar de rommelmarkt en de veiligheid te verzekeren van alle bezoekers”, aldus Annick.