Oppositiepartij N-VA in de clinch met schepen Veerle Leroy over erfgoed 04 mei 2018

Oppositiepartij N-VA ligt in de clinch met schepen van Patrimonium Veerle Leroy (Groen). Volgens N-VA-gemeenteraadslid Willem Vandenbussche heeft het gemeentebestuur te weinig respect voor het erfgoed in de gemeente. "De Grote Sleutel is zwaar beschadigd omdat de gemeente amper herstellingen liet uitvoeren aan het complex en dus zal de verkoop minder opbrengen", zegt Vandenbussche. Leroy spreekt dat tegen. "We lieten wel dringende werken uitvoeren maar omdat er destijds plannen gemaakt werden om er een school in onder te brengen konden we niet zomaar werken uitvoeren. Maar het gebouw is wel in waarde gestegen. In 2014 werd alles geschat op 700.000 euro, vandaag is dat zonder het deel waar de Academie Orfeus in zit zelfs 840.000 euro." Vandenbussche vreest verder dat na een verkoop de kerk van Lot helemaal niet zal behouden blijven. "De kans is groot dat er een toren overblijft zonder kerk", aldus Vandenbussche. Leroy stelt dan weer dan bij de verkoop van de kerk en de pastorie van Lot een duidelijk kader is geschapen over wat kan en niet kan. "Het Vicariaat is ook betrokken partij bij de herbestemming van de kerk", zegt Leroy. "Alles wat met de kerk gebeurd zal met formele toestemming van het Vicariaat moeten gebeuren. De bedoeling is om in Lot een project te krijgen dat goed is voor de hele gemeenschap." (BKH)