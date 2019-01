Opmerkelijk pleidooi voor politierechtbank: “Hersenen waren op die leeftijd nog niet volgroeid” Tom Vierendeels

18u54 0 Beersel “Op dat moment was hij zeventien en dan zijn de hersenen nog niet volgroeid waardoor ze soms domme dingen doen.” Een opmerkelijk pleidooi van een advocate woensdag in de Halse politierechtbank.

De tiener werd op 22 februari vorig jaar in Beersel achter het stuur betrapt terwijl hij gezien zijn jonge leeftijd nog geen rijbewijs had. Daardoor was de jongeman niet verzekerd en bovendien bleek het voertuig niet ingeschreven te zijn. “Hij was 17 op dat moment en dan zijn de hersenen nog niet volgroeid”, pleitte de advocate die de jongen verdedigde. “Dan doen ze soms domme dingen. Maar intussen heeft hij een job, gaat naar de fitness om hem zinvol bezig te houden, volgt een opleiding en heeft hij gebroken met zijn slechte vrienden.” Toch wilde de rechter de jongeman niet het gevoel geven om zonder straf buiten te wandelen. Ze veroordeelde hem tot een werkstraf van 46 uur en een rijverbod van twee maanden.