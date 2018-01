Onduidelijkheid over vechtpartij op fuif 02u38 0

Een twintiger uit Vissenaken riskeert een werkstraf van 80 uur voor slagen en verwondingen. Op een fuif in Dworp begin maart 2015 waren er enkele opstootjes gebeurd. Bij een ervan had een man een vuistslag in het gezicht gekregen. Hij moest met een hersenschudding afgevoerd worden. Een onafhankelijke getuige wees de beklaagde aan als dader en ook de vrienden van het slachtoffer getuigden dat hij de slag had uitgedeeld. "Niks van aan", verklaarde hij gisteren voor de rechtbank. "Er was tumult en ik heb dat zien gebeuren maar heb er zelf nooit aan deelgenomen." Het parket is toch overtuigd van zijn schuld maar stelt een werkstraf voor om zijn toekomst niet te hypothekeren. De verdedigng vraagt de vrijspraak. Uitspraak op 8 februari. (WHW)