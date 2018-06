Onderzoek naar beschieting Kasteel KANONNEN BULDERDEN 529 JAAR GELEDEN IN BOOMGAARD OUD BEERSEL BART KERCKHOVEN

23 juni 2018

02u26 0 Beersel Brouwer Gert Christiaens van Oud Beersel hoopt dat in de boomgaard achter zijn brouwerij materiaal gevonden wordt dat dateert uit de tijd van de beschieting van het Kasteel van Beersel in 1489. Een nieuw diorama in de brouwerij belicht in de brouwerij die beschieting.

Volgend weekend wordt in Beersel de beschieting van de waterburcht nagespeeld maar het echte verhaal speelde zich 529 jaar geleden af. Edelman en veldheer Filips Van Kleef kon toen rekenen op een Franse artillerie-eenheid die het Kasteel van Beersel beschoot. "Dat moet enorm indrukwekkend geweest zijn voor de bewoners", zegt Marc Desmedt van het Heemkundig Genootschap van Witthem. "Vermoedelijk een vijftigtal kanonnen stond opgesteld en vuurde onafgebroken op het kasteel. Elk kanon loste om het kwartier een schot. Zo'n artillerie-eenheid ging door tot het doelwit vernietigd was. Dag en nacht weerklonken dus schoten. Men had toen al een manier gevonden om echte vuurballen af te vuren. De kanonskogels wogen toen veertig kilogram en konden tot vijf kilometer ver geschoten worden. "





Kasteel in logo

In Beersel stelde een eenheid zich op een halve kilometer van de burcht op. In de achttiende eeuw werden weiden en boomgaarden achter de brouwerij Oud Beersel op kaarten aangeduid als Schietveld en dus wordt vandaag aangenomen dat daar de eenheid ontplooid werd om de burcht aan te vallen. "Voor ons is het een boeiend verhaal", zegt brouwer Gert Christiaens van Oud Beersel. "We kochten een paar jaar geleden de gronden en plantten al kriekenbomen aan maar toen ik met Marc Desmedt in contact kwam wilde ik er echt alles van weten. Intussen zijn er opgravingen gebeurd en zijn er ook stukken gevonden die nog onderzocht zullen worden. Ik hoop wel dat er nog iets teruggevonden wordt dat gelinkt kan worden aan het verhaal. Het kasteel staat ook op ons logo en prijkt dus op alle flessen die we nu al in dertig landen verkopen. Daarom heb ik nu een mooi diorama laten maken dat een plaats gekregen heeft in de brouwerij. We kunnen de bierliefhebbers zo warm maken voor de rijke lokale geschiedenis."





Marc Desmedt hoopt alvast mee op goed nieuws. "Artillerie-eenheden namen meestal alles mee als ze vertrokken maar als er wat opduikt, kunnen we er wel nog veel uit leren. Het is een van de belangrijkste verhalen uit onze geschiedenis en dus zeker de moeite waad."





Re-enactment

Schepen van Toerisme Sonja Bosmans (CD&V) is alvast blij met de inspanningen van de brouwer. "Volgend weekend krijgen mensen een unieke kans om de beschieting van het kasteel nog eens mee te maken tijdens een re-enactement", zegt Bosmans. "Ook plaatselijke ondernemers helpen die geschiedenis te bewaren en zelfs doen herleven."