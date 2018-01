Onderwijzers Willy en Yolande vieren 50 jaar huwelijk 02u32 0 Marc Sluys

Willy Pouilliart (76) en Yolande Paesmans (71) uit de Guido Gezellestraat in Huizingen vierden hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar kennen op het bloemenbal in zaal De Kring in Lot. Willy gaf les in het eerste studiejaar van het Sint-Niklaas-instituut en 26 jaar in de gemeenteschool in Huizingen. Nadien was hij nog 10 jaar directeur van Huizingen en Alsemberg. Yolande gaf jaar les in De Sleutel bij de Franstalige nonnekes in de Nederlandstalige school. Alle leerlingen van 2,5 tot 12 jaar zaten in haar klasje. Nadien gaf Yolande les in het BLO in Sint-Victor in Alsemberg. Beiden waren ook actief in bij de onderwijsvakbond COV en in het sociale leven van Huizingen. Ze onderhouden hun bloementuin, genieten van een terrasje en een restaurantje. Ze trekken op reis met de wagen en het vliegtuig naar de landen in Europa. Hun gezin groeide met de kinderen Katty en Tania en de kleinkinderen Hannah en Margot.





(SMH)