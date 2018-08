Oldtimers op Poel Classic Tour 24 augustus 2018

De Poel organiseert komende zaterdag 25 augustus voor de eerste keer de Poel Classic Tour. De Poel begeleidt in verschillende vestigingen in de streek mensen met een beperking op. Op zaterdag van 10 uur tot 13 uur maken dertig oldtimers een rondrit door het Pajottenland met de gasten van De Poel als erepassagiers. In de namiddag kan iedereen zelf ook een ritje meepikken. Daarvoor zijn tickets verkrijgbaar van 25, 50 of 75 euro, naargelang de klasse van de wagen. Die tickets zijn verkrijgbaar via info@vzwdepoel.be of aan de start. Plaats van afspraak voor deze eerste editie van de Poel Classic Tour is de parking van Vastiau Godeau op het kruispunt van de Hallesteenweg en de Eigenbrakelse Steenweg op de grens van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode. (BKH)