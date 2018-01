OCMW verkoopt noodwoning 02u30 0 Beersel Het OCMW kan dit jaar een woning dat het bezat op de Solheidestraat in Dworp verkopen.

De woning werd destijds door een inwoonster in haar testament geschonken aan het OCMW met daarbij de vraag om er iets in te organiseren voor de senioren.





Maar omdat het huis afgelegen op een steile helling lag was al snel duidelijk dat die bestemming niet mogelijk was. De voorbije jaren werd het pand wel gebruikt als noodwoning maar het was wachten op alle handtekeningen van de erfgenamen voor het huis en de grond verkocht kon worden. Iedereen heeft nu getekend en het OCMW rekent er op dat de verkoop 295.000 euro zal opleveren. (BKH)