OCMW bedeelt budgetkookboekjes 19 januari 2018

Ook het OCMW van Beersel zal mensen in armoede laten kennismaken met de budgetkookboekjes die Colruyt uitgeeft. Het project 'Aan tafel in 1, 2 of 3 euro' is ontstaan in Kortrijk. OCMW-cliënten ontvangen tweewekelijks een kookboekje van Colruyt met zes eenvoudige recepten waarbij de ingrediënten nauwelijks wat kosten. De bedoeling is om mensen in geldnood toch nog aan te zetten tot evenwichtig eten. Bovendien wordt de maximumprijs tijdens die twee weken door Colruyt gegarandeerd via de XTRA-kaart van de deelnemer. Zo hoeft de cliënt zich geen zorgen te maken over de prijs. In Beersel worden aan het project ook nog meer activiteiten gekoppeld zoals workshops rond gezonde voeding en er worden ook winkelbezoeken georganiseerd zodat de cliënten tips kunnen krijgen over budgetvriendelijk winkelen. (BKH)