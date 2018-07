Nog 15.000 zwemmers, en record sneuvelt VOOR PROVINCIEDOMEIN MAG HITTE NOG EVEN AANHOUDEN BART KERCKHOVEN

26 juli 2018

02u27 0 Beersel Het provinciedomein in Huizingen heeft nu al meer zwemmers gezien dan gedurende het hele vorige seizoen. De teller staat op 40.000, het te breken record op 55.000. En dat met nog anderhalve maand te gaan.

Het provinciedomein opent de poorten dagelijks om 9 uur, maar op een plons moet je tot 11 uur wachten. Toch stonden de eerste waterratten ook gisteren al ruim een halfuur op voorhand aan te schuiven. "We zien dat steeds vaker, die vroege aanschuivers", zegt domeinbeheerder Sarah Staut. "Maar we raden ook aan om op tijd te komen. In de namiddag moet je soms lang aanschuiven, tot het punt waar het nog maar weinig zin heeft om er die tijd in te stoppen. Maar met deze temperaturen is het om 11 uur niet te vroeg om al wat verkoeling te zoeken."





Sinds 1 mei mocht het zwembad van het domein al meer dan 40.000 bezoekers noteren. "Dat zijn er evenveel als vorig jaar in het hele zwemseizoen", glundert gedeputeerde voor Provinciedomeinen Walter Zelderloo. "Het record staat op 55.000 bezoekers en dat kunnen we zeker breken, want het zwemseizoen loopt tot 15 september."





Al die zwemmers worden natuurlijk voor hun eigen veiligheid nauwlettend in de gaten gehouden. Dat is de taak van vier redders, vier jobstudent-redders en vier animatoren, die in verschillende ploegen aan de slag gaan. "Redders vinden is niet eenvoudig", weet Zelderloo. "Maar tot dusver zijn we er wel altijd in geslaagd om voldoende mensen te vinden. Op piekmomenten - er zijn dagen met 2.500 bezoekers - zetten we ook meer personeel in. We hebben nog geen grote incidenten gezien en dat willen we zo houden. Maar je ziet ook dat het vooral gezinnen zijn die hier langskomen voor een leuke dag."





Doel: 250.000 bezoekers

Ook de rest van het domein blijft aantrekkelijk voor bezoekers. Sinds de start van het seizoen passeerden al 180.000 mensen langs de kassa, waar dat er vorig jaar finaal 239.000 waren. "Ik mik elk jaar op een kwart miljoen bezoekers", zegt gedeputeerde Zelderloo. "En dat cijfer kunnen we dit jaar zeker halen. De zon is de belangrijkste factor: die bepaalt alles. Zo was de start van ons seizoen dit jaar niet schitterend. Tot midden juni was het maar kwakkelweer, maar sindsdien heeft de zon altijd geschenen, en dat zie je dan ook op het domein."





Door de hitte wordt er intussen wel extra aandacht besteed aan de planten in de pas gerestaureerde rotstuin van het domein. "Daar gaat het onderhoudspersoneel nu enkele uren vroeger aan de slag om alles te besproeien met water uit de vijver rond het kasteel. Sommige planten zijn wel kapotgegaan, maar dankzij die extra zorgen lijkt de schade nu nog mee te vallen."