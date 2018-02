Nieuwe cultuurgids 10 februari 2018

02u26 0

Beersel lanceert een nieuwe Cultuurgids. De mensen van CC de Meent, de bib en de cultuurdienst willen met de gids iedereen wegwijs maken in het cultuuraanbod. Zo wordt uitgelegd bij welke diensten particulieren en verenigingen kunnen aankloppen als ze iets willen organiseren, welke initiatieven en projecten er bestaan en welke werkgroepen actief zijn. Ook de zalenverhuur en het materiaal dat kan uitgeleend worden, is er in opgelijst. De gids wordt deze maand nog verspreid in de bussen en zal ook verkrijgbaar zijn in cultureel centrum de Meent en de bibliotheek. (BKH)