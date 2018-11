Nieuwe coalitie Lijst Burgemeester, N-VA en Open Vld in Beersel Groen reageert boos nadat Open Vld en N-VA op verkiezingszondag lot aan mekaar verbonden Bart Kerckhoven

15 november 2018

11u32 1 Beersel Lijst Burgemeester, N-VA en Open Vld vormen een meerderheid en besturen vanaf volgend jaar samen Beersel. Groen-voorzitter Jan Steyaert reageert woedend en viseert vooral Open Vld. “De postjes gingen voor de vrienden van open VLD voor op de inhoud”, aldus Steyaert in een open brief.

Woensdag verklaarde burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) nog dat er gepraat werd met de politieke partijen maar donderdag blijkt dat de nieuwe coalitie in kannen en kruiken is. Er word pas vrijdag meer uitleg gegeven over de nieuwe coalitie maar Groen-voorzitter Jan Steyaert haalt alvast zwaar uit in een open brief. “Onze vrienden van open VLD sloten twee uur na de verkiezingen al een deal met verliezer NV-A om winnaar Groen uit te sluiten met de bedoeling om een meerderheid te vormen met CD&V en N-VA”, aldus Steyaert. “De inhoudelijke argumenten voor deze keuze houden geen steek. VLD noemde mobiliteit, lokale economie en de druk op de open ruimte als grootste struikelblokken. Is het toeval dat de VLD lijsttrekker Gilbert Wouters op dit ogenblik als schepen nog bevoegd is voor mobiliteit en lokale economie? En het is Ben Weyts die in het centrum van Lot één van de mooiste stukken overblijvend groen wil opofferen voor een megaparking naast het station! Maar de postjes gingen voor de vrienden van open VLD voor op de inhoud.”

Steyaert is nog steeds woedend over het feit dat N-VA en Open Vld hun lot aan mekaar verbonden. Ook N-VA-lijsttrekker Ben Weyts krijgt een veeg uit de pan. “De deal werd zondagnamiddag meteen gebetonneerd in een officiële voordrachtsakte die ondertekend werd door Gilbert Wouters, Jos Savenberg én Ben Weyts”, gaat Steyaert verder. “Zo gaf open VLD aan N-VA een volmacht nog voor de officiële resultaten bekend waren! Omdat alleen Ben tekende voor N-VA hield hij zijn handen volledig vrij maar werd de volledige VLD fractie de facto de speelbal van N-VA. Open VLD wikt maar Ben beschikt.”

Nu Groen uit de boot valt verdwijnt ook schepen Veerle Leroy uit het college volgend jaar. “Daarmee wordt ook de beste schepen van de vorige legislatuur aan de deur gezet”, zegt Steyaert. “Veerle Leroy behaalde meer voorkeurstemmen dan alle andere Schepenen. De bevolking heeft haar noeste arbeid in sterk gewaardeerd. De Open Vld-schepen die uitblonk in immobiliteit, geen enkel initiatief nam in zijn beleidsdomeinen en het laagst scoorde in voorkeurstemmen blijft zitten. Wij beloven jullie in elk geval een sterke oppositie. En het zal op basis van dossiers zijn, en niet met halve waarheden of slagen onder de gordel.”