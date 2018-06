Nieuwe Bibliobus nog deze zomer op de baan 30 juni 2018

02u25 1 Beersel De nieuwe Bibliobus van de gemeente Beersel zal in augustus voor het eerst uitrijden, en vervangt zo het vijftien jaar oude exemplaar.

"Een vergelijking met de vorige is niet meer aan de orde", zegt schepen van Bibliotheken Eddy Deknopper (CD&V). "Deze Bibliobus is zoveel meer dan een collectie boeken op wielen. Het is een echte beleefbus geworden ter ondersteuning van de scholen, en met ook een gemeenteloket is het er één die past binnen de hedendaagse dienstverlening aan de burger."





In de nieuwe Bibliobus kan je voortaan dus ook terecht om het e-loket van de gemeente te raadplegen. De bus zal ook de 1.380 leerlingen van de zes lagere scholen bedienen, en is voorts helemaal digitaal uitgerust met onder andere wifi. Het prijskaartje bedraagt 400.000 euro. Aan de bib zelf werd intussen ook een nieuw magazijn voor boeken geopend. (BKH)