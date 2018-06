Nieuw kasteeldak, nieuwe steigers INVESTERING VAN BIJNA 1 MILJOEN EURO IN PROVINCIEDOMEIN BART KERCKHOVEN

21 juni 2018

02u29 0 Beersel De restauratie van het Kasteel van Huizingen zal nog dit jaar beginnen. Eerst wordt het dak hersteld, daarna worden de steigers aan de vijver aangepakt. In de eerste fase van de werken wordt 954.371,4 euro geïnvesteerd. "Een verantwoord bedrag, want het gaat om een beschermd monument", zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.

Het 19de-eeuwse Kasteel van Huizingen is de imposante 'begroeter' van mensen die het provinciedomein een bezoek brengen. Toenmalig burgemeester van Huizingen en senator Albert Vaucamps kocht het in 1875, om het in de daaropvolgende jaren te moderniseren en uit te bouwen tot wat het vandaag is. "Het kasteel is een belangrijk gebouw", zegt Walter Zelderloo (Open Vld), gedeputeerde voor de Provinciedomeinen. "Net als de zopas gerestaureerde rotstuin is het een monument. Daarom heeft een studiebureau in de voorbije maanden uitgezocht wat er allemaal gerestaureerd moet worden. Al snel werd duidelijk dat het dak dringend aangepakt moet worden omdat er vocht insijpelt. Alles boven de dakgoot wordt vernieuwd, net als de leien."





Instabiele brug

De brug aan de achterzijde van het kasteel bleek ook niet meer in de beste staat te verkeren. "Die wordt dagelijks gebruikt voor leveringen in het kasteel, waar vandaag een restaurant en feestzalen in ondergebracht zijn", vervolgt Zelderloo. "Maar er zijn stabiliteitsproblemen, en dus moet de brug dringend hersteld worden."





Wie volgend seizoen in de roeibootjes stapt, zal ook het verschil merken. "Tijdens diezelfde fase leggen we de roeisteigers opnieuw aan, zodat mensen comfortabeler in en uit een bootje kunnen stappen", aldus Zelderloo. "Het gebeurde al eens dat zo'n bootje aan het wankelen ging, en dat een bezoeker er een nat pak aan overhield. Door de aanpassingen zal het een pak veiliger worden." Op de brug naar het terras aan het kasteel komt ook een nieuwe balustrade en het personeel dat post moet vatten aan de bootjes, krijgt een zonnescherm en een nieuwe ruimte waar geschuild kan worden voor slecht weer.





De restauratiewerken kunnen nog dit jaar beginnen. "We gaan nu op zoek naar een aannemer, die dan na het hoogseizoen aan de slag kan. Zo zullen de meeste bezoekers niets van de restauratie merken en kunnen we de hinder ook beperken. Ook kunnen het restaurant en de feestzalen gewoon openblijven. Als alles volgens plan verloopt, is de eerste fase volgend jaar afgerond wanneer een nieuw seizoen aanbreekt. Nadien zal nog bestudeerd worden wat er in een tweede fase moet gebeuren, maar het is belangrijk dat de provincieraad al groen licht heeft gegeven voor deze eerste werken. Anders zouden de kosten alleen maar groter worden."