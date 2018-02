Nieuw gemeenteraadslid Bram Roosens zetelt voortaan voor N-VA 02 februari 2018

02u27 0 Beersel Kersvers gemeenteraadslid Bram Roosens maakt meteen zijn overstap bekend van Open Beersel naar N-VA. Roosens legde woensdagavond de eed af als opvolger van Barbara Danis (Open Beersel), die ontslag nam.

Roosens is in de gemeente gekend als de zaakvoerder van immokantoor Roosens en zetelde deze legislatuur ook in de OCMW-raad.





"Het was een bijzonder moeilijke beslissing maar wel de juiste", zegt Roosens. "Alle sympathie en dank voor Open Beersel maar verder doen zorgt enkel voor meer versnippering en minder verandering. De N-VA is in Beersel het enige alternatief dat echt efficiënt kan opkomen voor zelfstandigen en ondernemers. We moeten dan ook de krachten bundelen om een alternatief te bieden voor dit bestuur en te zorgen voor verandering."





Door de overstap van Roosens verdwijnt Open Beersel uit de gemeenteraad en is de N-VA-fractie meteen ook de enige Vlaamse oppositiefractie in de gemeenteraad. (BKH)