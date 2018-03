Nieuw basketplein aan Kerkeveld 29 maart 2018

02u25 0 Beersel Liefhebbers van basketbal kunnen hun favoriete sport voortaan beoefenen op een nieuw terrein aan sportcentrum Kerkeveld.

De aanleg van dit veld kadert in het masterplan voor de sportinfrastructuur in Beersel, waarbij ook aandacht is voor extra accommodatie in openlucht. Dat moet sporters ook buiten clubverband de kans geven om actief te zijn. "We kozen voor Beersel omdat hier plaats was voor de aanleg van het veld", zegt schepen van Sport Eddy Deknopper (CD&V). "Vanuit de bar is er ook sociale controle mogelijk. Voorts is Kerkeveld de thuisbasis van de enige basketploeg die de gemeente rijk is. Die kan dus ook meteen gebruikmaken van het veld." De aanleg kostte 35.000 euro. (BKH)